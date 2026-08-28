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28 августа, 21:04

Политика

Захарова заявила, что власти Армении продолжают подрывать сотрудничество с РФ

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Представители властей Армении продолжают тиражировать публичные высказывания, которые подрывают двустороннее сотрудничество с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна.

Армянский политик указывал, что республика якобы готова принять "новую волну российских граждан, которые хотят избежать отправки на фронт".

Москва сочла эти слова провокационными. Они, по сути, поощряют российских граждан на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас, резюмировала Захарова.

При этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее подчеркнул, что планов по проведению мобилизации в России нет. Он указал, что число военных, подписавших контракт с Минобороны, является достаточным.

До этого Владимир Путин выразил надежду на участие пророссийских политических сил в выборах в Армении. При этом окончательное решение останется за Ереваном. В Кремле также отметили, что Россия проявляет повышенный интерес к ориентирам армянских властей, поскольку два государства объединены историческими корнями.

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