28 августа, 21:36Происшествия
Полиция в Тбилиси задержала иностранца, подозреваемого в убийстве россиянина
Фото: РИА Новости/Sputnik/Александр Имедашвили
Правоохранители Грузии по горячим следам задержали иностранца, подозреваемого в убийстве, предположительно, россиянина в центре Тбилиси. Об этом сообщили в МВД Грузии.
Установлено, что погибшему было около 40 лет. Тело обнаружили у памятника писателю Николозу Бараташвили.
Выяснилось, что между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один нанес другому удары холодным оружием и тупым предметом, а затем скрылся. Раненый скончался на месте.
Полиция изъяла орудия преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о преднамеренном убийстве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
СМИ сообщили об убийстве россиянина в столице Грузии 28 августа. Инцидент произошел на подъеме Бараташвили. Очевидцы рассказали, что конфликт, который привел к трагедии, разгорелся в магазине Spar.