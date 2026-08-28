Полиция в Тбилиси задержала иностранца, подозреваемого в убийстве россиянина

Фото: РИА Новости/Sputnik/Александр Имедашвили

Правоохранители Грузии по горячим следам задержали иностранца, подозреваемого в убийстве, предположительно, россиянина в центре Тбилиси. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Установлено, что погибшему было около 40 лет. Тело обнаружили у памятника писателю Николозу Бараташвили.

Выяснилось, что между двумя мужчинами произошел конфликт. В результате один нанес другому удары холодным оружием и тупым предметом, а затем скрылся. Раненый скончался на месте.

Полиция изъяла орудия преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о преднамеренном убийстве, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

СМИ сообщили об убийстве россиянина в столице Грузии 28 августа. Инцидент произошел на подъеме Бараташвили. Очевидцы рассказали, что конфликт, который привел к трагедии, разгорелся в магазине Spar.

