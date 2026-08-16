Таиланд усилит меры безопасности для туристов после убийства россиян

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Власти Таиланда принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности иностранных туристов, в том числе граждан России, после убийства в Паттайе россиян Дианы и Романа Назимовых. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу по итогам 9-го заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству, где он выступил сопредседателем.

"Наша задача состоит не только в том, чтобы предоставить привлекательные туристические направления. Вопрос безопасности также очень важен", – сказал дипломат.

По словам Пхуангкеткеу, Таиланд был потрясен убийством в Паттайе россиян.

Брат и сестра Назимовы пропали в Паттайе в конце июля. Во время поисков был найден мотоцикл, которым принадлежит россиянам. Он оказался закопан в водоотводном канале.

Тела Назимовых удалось найти закопанными в лесистой местности. Их уже вернули родным.

Позднее правоохранители задержали злоумышленников, которые рассказали, что убили несовершеннолетнего россиянина, а его 22-летнюю сестру забили до смерти. Мотивом нападения могло стать намерение завладеть мотоциклом.

Фигурантами дела об умышленном убийстве, разбойном нападении с применением огнестрельного оружия и выдачей себя за представителей власти стали четыре человека. Им грозит смертная казнь.

Прощание с убитыми россиянами прошло в буддийском ритуальном каноне в месте, где нашли их тела, 6 августа. Обряд провели буддийские монахи. На траурной церемонии присутствовали мать и родные погибших, губернатор провинции Чонбури и представители руководства полиции провинции. Власти Таиланда также передали семье Назимовых финансовую помощь в размере 600 тысяч бат (около 1,5 миллиона рублей).

