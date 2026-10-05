Экс-мэр Сочи Копайгородский приговорен к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей

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Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное заседание.

Копайгородский также лишен права занимать руководящие должности на госслужбе на 14,5 года и лишен медали "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Его супруге Янине Копайгородской суд назначил 9 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 500 миллионов рублей. Судья отметила, что наказание определено по совокупности преступлений путем частичного сложения.

Суд также конфисковал в пользу государства 440 миллионов рублей в счет компенсации ущерба.

"Конфисковать у Копайгородского 319 миллионов рублей в счет компенсации ущерба. Конфисковать у Янины Копайгородской и у Алексея Копвйгородского солидарно 121 миллион рублей", – сказано в приговоре.

При этом прокурор ранее запросил для бывшего главы Сочи 21 год колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей.

Копайгородского задержали в сентябре 2024 года, вскоре была задержана его жена. Суд арестовал по данному делу более 30 объектов недвижимости. В перечень арестованного имущества вошли в том числе квартира на Цветном бульваре в Москве, квартира на Миллионной улице в Санкт-Петербурге, дома в Ленинградской области и прочая недвижимость.

Кроме того, у семьи бывшего мэра были найдены бриллианты и 50 объектов недвижимости. За 10 лет официальные доходы Копайгородского составили около 16,3 миллиона рублей, однако у родственников нашли недвижимость в разных регионах страны.

По данным следствия, в 2022–2024 годах Копайгородский с помощью супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью как минимум 26 миллионов рублей, а также принял взятку в 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур. В свою очередь, помимо соучастия в растрате и посредничестве во взяточничестве, Янине вменялось принуждение свидетелей к даче ложных показаний.