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Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в ближайшее время внесет в парламент законопроект о запрете суррогатного материнства. Об этом на брифинге сообщил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия, передает его слова ТАСС.

"По этому вопросу у нас активная коммуникация с патриархией Грузии", – сказал он после заседания.

По словам Кирцхалии, главное основание для такого решения – значительные этические и правовые риски, связанные с суррогатным материнством. Среди них он назвал торговлю людьми, возможную эксплуатацию женщин и защиту прав детей. Закон, как заявил лидер большинства, будет принят "очень быстро".

Он подчеркнул, что экономическая выгода, которую получают суррогатные матери, не может перевесить существующие риски и этические вопросы. За последние годы этот сервис в Грузии, по словам Кирцхалии, превратился в настоящий рынок, что влечет за собой определенные угрозы. Он также отметил, что суррогатное материнство запрещено в большинстве европейских стран.

Ранее аналитики ВЦИОМ выяснили, что молодые поколения россиян чаще считают допустимым суррогатное материнство без медицинских показаний. По данным опроса, 22% представителей поколения цифры допускают использование этой процедуры ради сохранения карьеры, по 20% – чтобы избежать изменений фигуры или из-за страха перед родами.

При этом основной причиной обращения к суррогатному материнству россияне считают медицинские показания – такой ответ дали 78% участников исследования. На возрастные ограничения указали 36%, а на предыдущий неудачный опыт зачатия или вынашивания ребенка – 28%.

