Суррогатное материнство по личным причинам более распространено среди молодых россиян

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Молодые поколения россиян чаще считают допустимым суррогатное материнство без медицинских показаний, в том числе ради сохранения карьеры или из-за страха перед родами. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.

По данным опроса, 22% представителей поколения цифры допускают использование этой процедуры ради сохранения карьеры, по 20% – чтобы избежать изменений фигуры или из-за страха перед родами.

При этом основной причиной обращения к суррогатному материнству россияне считают медицинские показания – такой ответ дали 78% участников исследования. На возрастные ограничения указали 36%, а на предыдущий неудачный опыт зачатия или вынашивания ребенка – 28%.

Во ВЦИОМ отметили, что по мере роста информированности граждан увеличивается и их лояльность к процедуре. О суррогатном материнстве знают 88% россиян против 87% в 2021 году. При этом 22% считают его допустимым в любой ситуации – на 6 процентных пунктов больше, чем в 2024 году. Доля категорических противников практики с 2013 года сократилась почти вдвое и составила 10%.

Согласно результатам исследования, 65% опрошенных считают суррогатное материнство допустимым только по медицинским показаниям, тогда как 22% не ограничивают его применение такими обстоятельствами.

Ранее врач-эндокринолог Алексей Калинчев предупредил, что зверобой противопоказан при беременности, поскольку может повышать риск выкидыша. По его словам, растение усиливает работу печеночных ферментов, из-за чего быстрее разрушаются метаболизирующиеся в печени лекарства, поэтому его не стоит сочетать с антидепрессантами, антикоагулянтами, антибиотиками и некоторыми сердечными препаратами.