Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Проекту "Москва – на волне" 29 ноября исполняется три года. К этой дате на обоих рыбных рынках – в Косино-Ухтомском и Митине – подготовили праздничную программу: гостей ждут дегустации и скидка на весь ассортимент. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Дегустации начнутся за неделю до дня рождения проекта. С 23 по 29 ноября их будут проводить ежедневно в 14:00. Каждый день посетителям предложат разные морепродукты – от скумбрии до белуги. В праздничное меню вошли мини-сэндвичи с тунцом, гравлакс, сугудай из омуля в винном маринаде на ржаном хлебе, жареная путассу, рыбные котлеты, фрикадельки и пельмени, а также кольца кальмара в панировке.

В пятницу и субботу, 27 и 28 ноября, когда покупателей традиционно больше, программу расширят. 27-го числа на обоих рынках пройдут дегустации ассорти из нескольких видов копченой рыбы, включая белугу и осетра. Проведут ее не только в 14:00, но и в 16:00. Главным угощением 28-го числа станут свежесваренные раки. В Косино-Ухтомском деликатес предложат в 16:00, а в Митине – в 14:00 и в 16:00.

В сам день рождения проекта, 29 ноября, покупателей ждет скидка 20% на любую позицию ассортимента. На рынках представлены рыба и другие морепродукты из 13 морей и трех океанов, омывающих Россию, а также необычные позиции из дружественных стран. Это живая, соленая, копченая, охлажденная и свежемороженая рыба, деликатесы, закуски, готовые блюда и сопутствующие товары.

Первый рыбный рынок проекта открылся в Косино-Ухтомском в 2023 году, а в сентябре 2024-го аналогичное гастрономическое пространство появилось в Митине. Помимо торговых рядов, на обеих площадках есть специализированные зоны хранения и фудкорты.

Приобрести товары можно как на месте, так и с доставкой через сервис "Купер". Продукция поступает из главных рыбных регионов страны – от Карелии до Камчатки.

Ранее стало известно, что в голосовании проекта "Активный гражданин" за лучшую новинку сезона среди блюд рыбных рынков "Москва – на волне" приняли участие свыше 165 тысяч москвичей. Победителем стал классический рецепт филе сельди с луком – его поддержал 31% участников. Рыба отличается сочным солоновато-сладким вкусом, а специи с сельдереем придают аромат с травянистыми нотами.

