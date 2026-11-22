Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

До половины всего транспорта в России к 2050 году может перейти на автономное управление. Такой прогноз в интервью РИА Новости дал вице-премьер Андрей Никитин.

Ближайшие ориентиры касаются грузовых перевозок. По словам вице-премьера, к концу 2028 года на дорогах страны будут работать около тысячи беспилотных грузовиков – примерно 0,3% от общего объема автогрузоперевозок.

"К 2030 году их парк превысит четыре тысячи, а к 2035 году – порядка 56 тысяч машин, которые возьмут на себя уже почти пятую часть всех перевозок", – заявил Никитин.

Сроки массового выхода высокоавтоматизированных машин на дороги, отметил собеседник агентства, напрямую зависят от нормативной базы.

Ранее Никитин отметил, что беспилотный транспорт в стране должен перейти от экспериментального использования к массовому внедрению. Для этого, считает он, нужно установить общие требования к допуску такой техники на дороги, ее эксплуатации и дистанционному управлению.

