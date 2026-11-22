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Расчеты ударных беспилотников "Герань" отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" поразили ряд объектов в тыловых районах Украины. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав кадры боевой работы операторов.

Среди целей были объекты на территории одного из нефтеперерабатывающих заводов, производственные помещения подстанций напряжением 330 и 110 киловольт, а также серверные помещения центра обработки данных "МКМ Телеком".

Кроме того, по данным министерства, были поражены огневая позиция техники и расчета мобильной огневой группы. Помимо этого, был атакован локомотив на одном из железнодорожных перегонов, который использовался для обеспечения подразделений противника.

В Минобороны пояснили, что удары наносились для нарушения логистических и коммуникационных возможностей вооруженных формирований ВСУ, а также для поражения их стратегических объектов.

Результативность ударов операторов бригады "Варяг" подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.

Ранее российские военные поразили электростанцию "Правобережная" 330 киловольт в Запорожье, от которой получают энергию предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

В Одесской области целью стал порт Килия. Там, как уточнили в Минобороны, поражены объекты портовой инфраструктуры, которые используются для доставки военного имущества и грузов для ВСУ.

