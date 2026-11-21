Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аварию на Кутузовском проспекте на западе Москвы попали автобус и четыре легковых автомобиля, рассказали РИА Новости в экстренных службах Москвы.

Столкновение произошло на участке напротив парка Победы, где транспорт движется в сторону центра. В связи с аварией две полосы оказались недоступны для проезда. На месте работают экстренные службы.

Предварительно, один человек остается заблокированным в салоне автомобиля. По имеющимся данным, пассажиры автобуса не получили травм. Информация о пострадавших и причинах ДТП устанавливается.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобилей Kia и Lexus, в результате которого пострадали пять человек, включая двоих детей. Машины столкнулись боковыми частями вечером 20 ноября на 16-м километре дороги Новая Пустошь – Невская Дубровка.

За рулем Kia находилась женщина 1989 года рождения. В Lexus травмы получили водитель 1994 года рождения и три пассажирки 1970, 2016 и 2018 годов рождения. Всех пострадавших госпитализировали.

