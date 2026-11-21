21 ноября, 18:20 (обновлено 21.11.2026 18:36)Происшествия
На БКЛ временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
В ведомстве отметили, что это произошло из-за человека на путях. В настоящий момент оно вводится в график.
Позже в Дептрансе сообщили, что движение на БКЛ в графике.
Ранее стало известно об изменениях в графике движения поездов на Курском направлении второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).
До 22 ноября, а также 30 ноября по будням после 23:00 и в выходные после 21:00 поезда, следующие в сторону Нахабина, будут проезжать станцию Покровская без остановки. В некоторые периоды интервал движения составит до 20 минут.