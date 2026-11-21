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У 75-летнего жителя Москвы мошенники похитили 37,7 миллиона рублей под предлогом замены домофона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, мужчина поверил телефонному аферисту, который представился работником управляющей компании. Для замены домофона ему нужно было назвать код из сообщения. Пенсионер выполнил просьбу. Сразу после этого связь прервалась, а затем ему пришло уведомление об оформлении кредита на его имя.

О случившемся мужчина рассказал сыну, после чего оба продолжили общаться со злоумышленниками. Позже потерпевшим неоднократно звонили люди, представлявшиеся сотрудниками госуслуг, полиции и финансовых организаций. Они переключали разговор друг на друга, говорили о подозрительной активности в личном кабинете и доверенности на постороннее лицо.

У пенсионера и его сына также попросили установить на телефон приложение для "безопасной" связи, угрожали уголовным преследованием и по видеосвязи выяснили сведения о банковских вкладах и сбережениях дома. Кроме того, их убедили передать все имущество для декларирования.

Следуя указаниям телефонных аферистов, пострадавшие несколько раз снимали деньги со счетов и передавали их криминальным курьерам.

Ранее житель Московской области отправился в Омск по указанию людей, представившихся сотрудниками спецслужб, и проник в чужой дом. Мужчина забрал оттуда деньги и драгоценности на сумму более 2 миллионов рублей.

Предварительно, аферисты убедили мужчину, что он должен принять участие в секретной специальной операции. Злоумышленники угрожали ему уголовным преследованием в случае отказа выполнять их требования. Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

