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Иммиграционная полиция Таиланда задержала на курортном острове Пхукет российскую супружескую пару, которая находится в розыске по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Речь идет о сумме приблизительно 150 миллионов рублей. Об этом сообщила газета Khaosod.

Скрыться от правоохранительных органов и получить возможность въехать в королевство подозреваемым помогли новые имена и оформленное гражданство Вануату. На Пхукете россияне снимали дом в элитном жилом комплексе.

Сотрудники иммиграционной полиции острова вычислили супругов и задержали их. Разрешения на пребывание в Таиланде у них аннулировали. В ближайшее время задержанных депортируют для привлечения к ответственности.

Ранее двух россиян, а также гражданина Египта и гражданку Нигерии задержали на Бали по подозрению в нарушении условий пребывания. Рейд прошел в туристическом районе Чангу. По предварительной информации, трое мужчин выступали в качестве диджеев в одном из ночных клубов, что не соответствует их разрешениям на пребывание.

Один из россиян находился в Индонезии по визе, полученной по прибытии, а второй – по временному виду на жительство для инвесторов. Гражданка Нигерии превысила разрешенный срок пребывания в стране на 402 дня.