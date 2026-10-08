ОАЭ экстрадировали в РФ россиянина и иранца

Фото: MAX/"Ирина Волк"

Россиянина и гражданина Ирана, находившихся в международном розыске, экстрадировали в Россию из ОАЭ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России граждан Российской Федерации и Ирана. Они находились в розыске по каналам Интерпола за совершение преступлений на территории нашей страны", – уточнила Волк.

Россиянина разыскивали по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, в 2017 году он вместе с сообщниками создал в Башкирии сеть автосалонов. Клиентов привлекали низкими ценами, однако в договорах указывали более высокую стоимость автомобилей и необоснованные штрафы при отказе от покупки.

Кроме того, злоумышленники оказывали на покупателей психологическое давление и убеждали их оплачивать дополнительное оборудование, которое фактически не устанавливалось. От их действий пострадали 500 человек, а общий ущерб превысил 77 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по статьям 210 ("Организация преступного сообщества или участие в нем") и 159 ("Мошенничество") УК РФ. В 2024 году обвиняемого объявили в международный розыск.

Гражданин Ирана, в свою очередь, был учредителем коммерческой организации. Следствие считает, что он организовал схему уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения из российского бюджета налога на добавленную стоимость. Общая сумма неуплаченных налогов превысила 162 миллиона рублей. Дело расследуется по статьям 159 ("Мошенничество") и 199 ("Уклонение от уплаты налогов") УК РФ, а в международный розыск мужчину объявили в 2017 году.

Обоих разыскиваемых задержали правоохранители ОАЭ. В МВД отметили, что их передача российской стороне стала возможной благодаря взаимодействию с зарубежными партнерами по каналам Интерпола.

Ранее в Японии задержали 28-летнего россиянина, которого следствие считает одним из ключевых участников международной группировки кибермошенников Qilin. В мае мужчину арестовали в Осаке в рамках совместного расследования японских и немецких властей, а в начале октября передали Германии.

Qilin несколько лет проводила атаки с использованием программ-вымогателей и наносила ущерб компаниям по всему миру, в том числе в 2025 году атаковала японского производителя напитков Asahi Group Holdings.