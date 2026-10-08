Мужчина попытался пронести 64 тыс долларов в носках через таможню в Узбекистане

Фото: телеграм-канал O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasining rasmiy axborot kanali

Мужчина пытался вывезти из Узбекистана в Киргизию 64 тысячи долларов, спрятав наличные в носках под брюками. Его задержали сотрудники таможенного поста "Дустлик" в Андижанской области, сообщила пресс-служба таможенного комитета страны.

Мужчина направлялся в соседнюю Киргизию и вызвал подозрение у таможенников, после чего его досмотрели. Во время проверки у него обнаружили незадекларированные денежные средства.

"Обнаруженные денежные средства изъяты и помещены на временное хранение в установленном порядке, проводится проверка", – добавили в пресс-службе.

В Узбекистане физические лица могут без декларации вывезти из страны иностранную валюту на сумму, эквивалентную 100 миллионам сумов, что составляет около 8,5 тысячи долларов.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Кольцово на Урале нашли в багаже двух иностранцев 121 нож общим весом 23,5 килограмма. Маркировки на товарах не было. Сами пассажиры заявили, что хотели раздать ножи знакомым в качестве подарков.