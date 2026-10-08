Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 14:35

Происшествия

Мужчина попытался пронести 64 тыс долларов в носках через таможню в Узбекистане

Фото: телеграм-канал O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasining rasmiy axborot kanali

Мужчина пытался вывезти из Узбекистана в Киргизию 64 тысячи долларов, спрятав наличные в носках под брюками. Его задержали сотрудники таможенного поста "Дустлик" в Андижанской области, сообщила пресс-служба таможенного комитета страны.

Мужчина направлялся в соседнюю Киргизию и вызвал подозрение у таможенников, после чего его досмотрели. Во время проверки у него обнаружили незадекларированные денежные средства.

"Обнаруженные денежные средства изъяты и помещены на временное хранение в установленном порядке, проводится проверка", – добавили в пресс-службе.

В Узбекистане физические лица могут без декларации вывезти из страны иностранную валюту на сумму, эквивалентную 100 миллионам сумов, что составляет около 8,5 тысячи долларов.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Кольцово на Урале нашли в багаже двух иностранцев 121 нож общим весом 23,5 килограмма. Маркировки на товарах не было. Сами пассажиры заявили, что хотели раздать ножи знакомым в качестве подарков.

Читайте также


происшествияза рубежом

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика