08 октября, 14:35Происшествия
Мужчина попытался пронести 64 тыс долларов в носках через таможню в Узбекистане
Фото: телеграм-канал O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasining rasmiy axborot kanali
Мужчина пытался вывезти из Узбекистана в Киргизию 64 тысячи долларов, спрятав наличные в носках под брюками. Его задержали сотрудники таможенного поста "Дустлик" в Андижанской области, сообщила пресс-служба таможенного комитета страны.
Мужчина направлялся в соседнюю Киргизию и вызвал подозрение у таможенников, после чего его досмотрели. Во время проверки у него обнаружили незадекларированные денежные средства.
"Обнаруженные денежные средства изъяты и помещены на временное хранение в установленном порядке, проводится проверка", – добавили в пресс-службе.
В Узбекистане физические лица могут без декларации вывезти из страны иностранную валюту на сумму, эквивалентную 100 миллионам сумов, что составляет около 8,5 тысячи долларов.
Ранее сотрудники таможни в аэропорту Кольцово на Урале нашли в багаже двух иностранцев 121 нож общим весом 23,5 килограмма. Маркировки на товарах не было. Сами пассажиры заявили, что хотели раздать ножи знакомым в качестве подарков.