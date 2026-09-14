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14 сентября, 11:57

Происшествия

Таможенники на Урале нашли более сотни незадекларированных ножей в багаже у иностранцев

Фото: customs.gov.ru

В аэропорту Кольцово сотрудники таможни нашли в багаже двух граждан иностранных государств, прилетевших рейсом из Намангана, 121 нож общим весом 23,5 килограмма. Пассажиры не указали товар в декларации. Об этом сообщает издание "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

Уточняется, что проверку организовали в рамках выборочного контроля прибывших пассажиров. В рюкзаке мужчины было обнаружено 62 ножа. Другой турист пытался провезти 59 изделий в двух тканевых мешках. Каждый предмет находился в чехле, на лезвиях и рукояти присутствовали разные узоры и орнаменты. При этом маркировки на товарах не было.

По мнению экспертов, орудия относятся к ножам типа "Пчак", которые распространены в Узбекистане и Таджикистане. Изделия изготовлены в кустарных мастерских с использованием промышленного оборудования. Основная часть партии предназначена для бытовых нужд – это кухонные и разделочные ножи. Однако 15 экземпляров специалисты отнесли к холодному оружию.

Сами пассажиры сказали, что хотели раздать ножи знакомым в качестве подарков. Возбуждено два административных дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров"). Нарушителям грозит штраф до двукратной стоимости изъятой партии, а суд может конфисковать ножи.

Ранее сообщалось, что таможня изъяла в Санкт-Петербурге почти 500 тысяч единиц немаркированной табачной продукции, стоимость которой составила 79 миллионов рублей. Проверка прошла на трех складах в Центральном, Фрунзенском и Кировском районах города. Там нашли 437 тысяч пачек сигарет, которые были выпущены в ОАЭ и Белоруссии.

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