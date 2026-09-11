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11 сентября, 13:45

Происшествия

Таможенники в Новокузнецке нашли в багаже пассажира чучела сиамских крокодилов

Фото: customs.gov.ru

В аэропорту Новокузнецка таможенники нашли в багаже 44-летнего россиянина, прилетевшего из Вьетнама, чучела двух сиамских крокодилов. Об этом сообщает RT со ссылкой на ФТС России.

Таможенная экспертиза установила, что эти находки являются дериватами сиамских крокодилов семейства настоящих крокодилов. Масса каждой рептилии составляла 165 граммов, а длина – 19 сантиметров. В полуоткрытых пастях животных были вставлены жемчужные бусины.

В ФТС добавили, что этот вид находится под угрозой исчезновения, поэтому он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

Сам житель Кузбасса объяснил, что купил эти предметы в качестве сувениров для личной коллекции. Более того, он также заявил, что не знал о требованиях по их таможенному декларированию и необходимости получать разрешительную документацию.

В отношении пассажира возбудили два административных дела. Ему грозит штраф, товар изъяли.

Ранее сотрудники таможни в столичном аэропорту Домодедово нашли у россиянки французскую армейскую каску Адриана 1915 года выпуска. Товар изъяли. В отношении девушки возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ о недекларировании товаров.

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