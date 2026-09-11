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11 сентября, 14:17

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Депутат Свищев: перечисление денег на счет ребенка не считается уплатой алиментов

Депутат опроверг мнение об уплате алиментов путем перечисления денег ребенку

Фото: 123RF.com/sergiophotone

Открывать банковский счет несовершеннолетнему ребенку и перечислять туда денежные средства не считается уплатой алиментов. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Он подчеркнул, что перевод средств на счет ребенка без должного оформления может расцениваться как дарение, а долг по алиментам продолжит копиться. По словам депутата, напрямую перечислять деньги несовершеннолетнему можно, но только двумя способами: через нотариальное соглашение с бывшей супругой или по решению суда.

Согласно действующим нормам, по требованию родителя, уплачивающего алименты, суд имеет право вынести решение о перечислении не более 50% сумм алиментов на счет в банке, который открыт на имя ребенка.

Для заключения нотариального соглашения об уплате алиментов в нем необходимо прописать порядок перечисления части средств на счет ребенка. Кроме того, возможно обратиться в суд с заявлением об изменении порядка исполнения решения суда.

"Суд встанет на вашу сторону, только если вы сможете доказать, что деньги тратятся не на ребенка. Нужны чеки, свидетельские показания, заключения органов опеки. Одного желания платить на счет ребенка недостаточно", – подчеркнул Свищев.

Как правило, предосторожность суда связана с тем, что плательщик боится нецелевого расходования средств получателем алиментов. Тогда тому, кто их платит, нужно подать заявление в суд, который принял решение о взыскании алиментов.

Ранее в Госдуме предложили обязать родителей выплачивать алименты детям до 23 лет. Речь идет об обучающихся по очной форме по основным образовательным программам. Предполагается, что родители, которые не предоставляют содержание своим детям-студентам, должны будут выплачивать алименты.

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