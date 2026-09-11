Лукашенко заявил, что ни разу не воровал на посту главы государства

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за время пребывания у власти никогда не присваивал чужого и не намерен заниматься этим в дальнейшем. Об этом сообщает агентство БелТА.

Глава государства также опроверг слухи о личных коммерческих интересах членов его семьи. По словам Лукашенко, все его родственники занимаются "конкретными делами", учитывая в первую очередь интересы государства.

В качестве примера белорусский лидер привел своего младшего сына Николая. Сейчас он служит в армии в звании лейтенанта "в одном из самых сложных подразделений". В свободное время Николай продолжает изучать биотехнологии, которые осваивал в вузе.

Лукашенко отметил, что считает необходимым ограничивать коммерческую деятельность своих детей, пока остается президентом. По его словам, он объясняет им, что после его ухода с поста они смогут свободнее заниматься бизнесом, однако сейчас такой возможности нет.

"Поэтому не переживайте за это. Вы за меня не переживайте. 30 лет не воровал, а на 31-м или 32-м году (на посту президента. – Прим. ред.) точно не собираюсь это делать", – добавил глава государства.

Николай Лукашенко окончил Пекинский университет по специальности "биотехнология" в июне 2026 года. Он стал дипломированным специалистом в рамках совместной образовательной программы Белорусского и Пекинского университетов. Вместе с ним обучение завершили еще 4 белоруса, а всего в программе приняли участие 25 человек.

На церемонии вручения дипломов присутствовал белорусский лидер. Он отметил, что не ожидал появления в семье специалиста такого профиля, но назвал биологию наукой жизни и выразил надежду, что полученные знания выпускники смогут использовать для развития страны.