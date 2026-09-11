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11 сентября, 18:41

Происшествия

Россиянке в США грозит больше 20 лет тюрьмы из-за авиадебоша

Фото: depositphotos/Denisfilm

Россиянке грозит более 20 лет тюремного заключения в США после инцидента на борту самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружной суд штата Мэн.

Утверждается, что 37-летнюю Кристину Кедышеву обвиняют по двум статьям: создание помех действиям летного экипажа и нападение. По первой статье ей грозит до 20 лет лишения свободы, по второй – до 1 года. Кроме того, каждая статья предусматривает штраф – 250 и 100 тысяч долларов соответственно.

Суд оставил Кедышеву под стражей без права выхода под залог.

По данным материалов дела, на рейсе из Милана в Ньюарк Кедышева осознанно вмешалась в работу экипажа, а также совершила нападение. Из-за инцидента самолет развернули и посадили в аэропорту Бангор в штате Мэн. Как рассказала сама Кедышева агентам ФБР, она направлялась в Ньюарк на день рождения друга.

Находясь на борту, она требовала алкоголь, отказалась выполнить приказ капитана вернуться на место и попыталась открыть заднюю дверь воздушного судна. По словам свидетелей, пять членов экипажа и пассажиры участвовали в том, чтобы сдержать женщину. Она якобы укусила бортпроводника, нанесла удары и поцарапала пассажира.

Ранее 27-летний нетрезвый петербуржец на борту рейса Дубай – Санкт-Петербург напал на бортпроводников и нанес им удары в лицо и живот. Мужчину обезвредили сотрудники транспортной полиции. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело.

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