Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщина погибла в результате удара FPV-дрона по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского округа. Еще три человека, включая ребенка, получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу. Среди них 9-летний мальчик с открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями – его состояние оценивается как тяжелое. У мужчины и женщины диагностированы осколочные ранения различных частей тела. После оказания помощи раненых направят в медучреждения Белгорода.

После удара автомобиль загорелся, возгорание потушено. В оперштабе выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Кроме того, в селе Ржевка Шебекинского округа дрон атаковал еще один автомобиль. В результате пострадали пять человек, в том числе трое детей. Всех доставили в районную больницу. Женщина, двое детей 7 лет и 16-летний юноша получили осколочные ранения тела. У мужчины – травматическая ампутация руки и ноги, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Ранее атаке вражеских дронов также подверглась Самарская область. В результате произошедшего пострадали семь человек. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, погибших нет, а врагу "не удалось достичь своих целей".

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дрон попал в здание, где размещаются территориальная избирательная комиссия и комплекс средств автоматизации ГАС "Выборы". В результате там разрушена часть помещений: обрушились стены между кабинетами, повреждены межкомнатные двери и выбиты оконные стекла.