Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Тульской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два человека погибли и трое пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, трое раненых получают необходимую медицинскую помощь.

Губернатор также отметил, что силы ПВО Министерства обороны России уничтожили 26 беспилотников в ходе атаки.

Ранее в результате ракетной атаки ВСУ в Волгограде пострадали два человека. Травмы получили мужчины 55 и 42 лет. Их доставили в больницу. Также повреждения получил дом на улице Героев Малой Земли.