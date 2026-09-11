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11 сентября, 11:55

Транспорт

Глава Finnair пожаловался на преимущество китайских авиакомпаний из-за неба России

Фото: depositphotos/Shebeko

Генеральный директор финской авиакомпании Finnair Туркка Куусисто заявил, что условия конкуренции для перевозчика стали крайне несправедливыми после того, как компания потеряла доступ к воздушному пространству России, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что китайские авиакомпании по-прежнему могут летать через российское небо, что дает им преимущество по времени при полетах в Европу. Finnair была вынуждена перестраивать маршруты в Азию: дорога из Шанхая в Хельсинки удлинилась на четыре часа.

"На мой взгляд, это крайне несправедливые и неравные условия игры", – подчеркнул Куусисто.

Глава перевозчика также указал на рост конкуренции со стороны авиакомпаний Ближнего Востока, включая Emirates.

Ранее сообщалось, что Минтранс России работает над расширением географии международных рейсов. Сейчас полеты из РФ выполняются в 37 стран, среди которых – государства Ближнего Востока, Азии, СНГ и Африки.

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