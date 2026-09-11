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11 сентября, 15:38

Политика

Бывшего мэра Стамбула приговорили к тюремному сроку

Фото: ТАСС/EPA/SEDAT SUNA

Экс-глава стамбульской администрации Экрем Имамоглу, которого называют главным политическим соперником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, получил 2 года и 1 месяц лишения свободы. О приговоре суда сообщил телеканал A Haber.

Основанием стало дело о его высказываниях в адрес Шади Языджи, ранее возглавлявшего муниципалитет района Тузла. Кроме тюремного срока, бывшему мэру запретили заниматься политической деятельностью.

В отношении Имамоглу продолжается ряд других уголовных разбирательств, включая дело о коррупции в стамбульской мэрии. Всего рассматривается более 140 эпизодов.

В марте 2025 года суд арестовал Имамоглу. Ему вменяли коррупцию и пособничество Рабочей партии Курдистана, которую в Турции признали террористической. После его задержания в Стамбуле и других городах начались акции протеста.

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