Юмористка Елена Борщева рассказала о смене отчества

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Звезда КВН и шоу Comedy Woman Елена Борщева (после замужества – Юшкевич. – Прим. ред.) официально сменила отчество с Сергеевны на Хулиовну. Об этом артистка рассказала в своем телеграм-канале.

Борщева опубликовала фотографию паспорта, подтверждающую изменение. Свое прежнее отчество она назвала чуждым и инородным.

"Мое отчество Сергеевна было дано мне просто по благозвучию и всегда было чуждо и инородно, поэтому я рада, что сейчас гармония восстановлена!" – объяснила артистка.

Ранее американская певица Майли Сайрус намекнула на смену псевдонима. Исполнительница опубликовала в соцсетях фотографию с подписью "Майли". СМИ писали, что теперь при вводе в поисковик полного имени певицы выдача предлагает специальную поправку: "Вы имели в виду просто: Майли".

Спустя время стало известно, что Сайрус решила отказаться от фамилии в соцсетях и оставить себе только имя Майли. Однако нужный юзернейм в Х несколько лет принадлежал россиянке Ксении. Девушка раньше вела аккаунт с шутками и остроумными высказываниями, но позже перестала им пользоваться.

