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13 сентября, 04:00

Политика

Экс-министр армии США Дрисколл прибыл в Киев

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл прибыл в Киев, где выступил на форуме Ялтинской европейской стратегии. Об этом сообщает CBS News.

Дрисколл выступил вместе с главой компании по производству ПВО Perennial Autonomy и бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом.

В своей речи экс-министр затронул темы военных инноваций на Украине, применения искусственного интеллекта и беспилотных систем. Он также заявил, что боевые действия вступают в "переломный момент".

При этом Дрисколл выразил недовольство тем, что крупнейшие армии мира слишком медленно внедряют новые технологии и военные разработки.

Дрисколл покинул должность главы сухопутных войск США в начале сентября. По информации СМИ, он ушел в отставку после нескольких месяцев разногласий с руководителем Пентагона Питом Хегсетом.

При этом в Белом доме заявили, что Дрисколл эффективно продвигал повестку президента США Дональда Трампа, проявил лидерские качества в ходе военных операций. Кроме того, он помогал в переговорах между Россией и Украиной и укрепил боеготовность сухопутных войск.

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