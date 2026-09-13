Экс-министр армии США Дрисколл прибыл в Киев

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Бывший министр армии США Дэн Дрисколл прибыл в Киев, где выступил на форуме Ялтинской европейской стратегии. Об этом сообщает CBS News.

Дрисколл выступил вместе с главой компании по производству ПВО Perennial Autonomy и бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом.

В своей речи экс-министр затронул темы военных инноваций на Украине, применения искусственного интеллекта и беспилотных систем. Он также заявил, что боевые действия вступают в "переломный момент".

При этом Дрисколл выразил недовольство тем, что крупнейшие армии мира слишком медленно внедряют новые технологии и военные разработки.

Дрисколл покинул должность главы сухопутных войск США в начале сентября. По информации СМИ, он ушел в отставку после нескольких месяцев разногласий с руководителем Пентагона Питом Хегсетом.

При этом в Белом доме заявили, что Дрисколл эффективно продвигал повестку президента США Дональда Трампа, проявил лидерские качества в ходе военных операций. Кроме того, он помогал в переговорах между Россией и Украиной и укрепил боеготовность сухопутных войск.