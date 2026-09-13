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13 сентября, 04:30

Политика

Венгрия ошибочно потребовала от Карла III вернуть подаренных лошадей

Фото: ТАСС/Zuma/Pool

Венгрия по ошибке потребовала от короля Великобритании Карла III вернуть двух лошадей липицианской породы, подаренных ему в 2024 году. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Букингемский дворец получил письмо от министерства сельского хозяйства Венгрии с требованием вернуть лошадей на ферму, откуда они были привезены. Позднее венгерские власти признали, что требование было направлено из-за административной ошибки.

В посольстве Венгрии в Великобритании заявили, что лошади останутся в Соединенном Королевстве, как и предполагалось изначально. Министерство сельского хозяйства Венгрии подтвердило факт отправки письма, но уточнило, что его формулировка была неточной.

Лошади с кличками Нельсон и Ивеко были подарены Карлу III правительством Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и его партией "Фидес" в честь восшествия короля на престол.

Ранее Букингемский дворец опроверг сообщения о том, что королю Великобритании была передана петиция с требованием репараций за рабство.

Как сообщали СМИ, Ямайка направила Карлу III петицию с призывом признать ответственность Великобритании за работорговлю и рассмотреть возможность выплаты компенсаций. Однако в Букингемском дворце подчеркнули, что король не будет рассматривать петицию лично.

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