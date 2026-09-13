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13 сентября, 14:19

Культура

Путин поздравил Розенбаума с 75-летием

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин поздравил певца, композитора и поэта Александра Розенбаума с 75-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что артист работает вдохновенно и дарит слушателям тепло души и сердца.

"Благодаря особой, доверительной манере исполнения, Ваши талантливые песни пользуются заслуженной популярностью у слушателей разных поколений", – сказано в обращении.

Путин также указал на деятельный вклад Розенбаума в реализацию востребованных благотворительных и гуманитарных инициатив. Президент пожелал юбиляру доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях.

Ранее Путин поздравил с днем рождения эстрадную певицу, актрису, народную артистку России Роксану Бабаян. В обращении российский лидер отметил, что поклонники отечественной эстрады любят и ценят артистку за талант и яркое, многогранное творчество, преданность искусству и своему призванию.

Путин отдельно выделил активную гражданскую позицию Бабаян, а также ее вклад в общественную и благотворительную деятельность. Президент пожелал артистке здоровья и бодрости духа.

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