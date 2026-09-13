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13 сентября, 16:14

Происшествия

Два дома загорелись в Севастополе после падения беспилотников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два частных дома загорелись в садовых товариществах Севастополя после падения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, в районе Максимовой дачи сдетонировал беспилотник, из-за чего загорелся частный дом в одном из СНТ. На месте работают сотрудники МЧС, пострадавших нет.

Кроме того, обломки сбитого БПЛА упали в районе Большой Морской, а в районе Монастырского шоссе также зафиксировано возгорание частного дома в СНТ. Оперативные службы выехали на место.

Ранее сообщалось, что в Орле повреждено остекление в квартирах четырех многоквартирных домов и здании детского сада № 98 в результате падения обломков беспилотника. Три дрона были ликвидированы в ночь на 13 сентября над регионом. Фрагменты одного из них рухнули на территории Заводского района.

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