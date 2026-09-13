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13 сентября, 16:16

Происшествия

Суд избрал меру пресечения управляющей парком в Иваново после гибели 6-летнего ребенка

Фото: vk.ru/ivanovo.courts

Ленинский районный суд Иваново избрал меру пресечения для женщины, которая управляла парком развлечений, где с высоты упал шестилетний ребенок. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Обвиняемой назначен запрет определенных действий на два месяца. В этот период ей нельзя общаться с потерпевшей по уголовному делу, а также покидать жилое помещение с 22:00 до 07:00.

Ранее правоохранительные органы сообщили, что происшествие случилось в парке аттракционов одного из торговых центров Иваново. Мальчик забрался по фасаду горки, упал и получил травмы. Его госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ребенка.

По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Кроме того, прокуратура проверит соблюдение требований закона об оказании развлекательных услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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