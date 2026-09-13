Росгвардейцы помогли вытащить водителя из перевернутой в ДТП машины в Подмосковье

Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники подмосковной Росгвардии помогли водителю такси, попавшему в ДТП с участием нескольких автомобилей в Пушкине. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Московской области.

Росгвардейцы заметили аварию во время патрулирования. Они вызвали на место сотрудников ГАИ и скорую помощь. Совместно с очевидцами они поставили автомобиль на колеса и извлекли водителя из заблокированного салона.

"До прибытия медиков сотрудники вневедомственной охраны находились рядом с пострадавшим и контролировали его состояние", – рассказали в пресс-службе.

По данным регионального управления МВД, в результате аварии на улице Чехова пострадали два человека. Предварительно, водителю такси стало плохо, он потерял управление, машина врезалась в препятствие, задела несколько автомобилей и перевернулась.

