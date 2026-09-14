Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили к военным группировки "Запад"

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Ковчег с мощами святого благоверного князя Дмитрия Донского доставили к военнослужащим группировки войск "Запад" в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В подразделениях в честь прибытия святыни провели молебны в полевых храмах. Богослужения возглавил ключарь Главного храма Вооруженных сил России, протоиерей Александр Солдатенков.

"Мы все молимся о победе нашего воинства, просим Господа, чтоб даровал крепость, силу по молитвам святых, которые свою жизнь посвятили защите Отечества", – передает ведомство слова священнослужителя.

Затем ковчег доставили в полевой госпиталь. Его пронесли через все палаты, чтобы военнослужащие могли приложиться к мощам.

В конце августа в ходе реставрации Архангельского собора Московского Кремля был обеспечен доступ к останкам Дмитрия Донского. Экспертиза официально подтвердила их подлинность. Владимир Путин охарактеризовал данное событие как уникальное и имеющее исключительное значение.

8 сентября стало известно, что частица мощей была направлена в зону СВО. Также отмечалось, что святыня будет совершать крестный ход по боевым подразделениям Донбасса и Новороссии.