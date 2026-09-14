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14 сентября, 16:44

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РИА Новости: темные пятна обнаружили на телах близнецов, найденных мертвыми в Петербурге

Темные пятна обнаружили на телах близнецов, найденных мертвыми в Петербурге

Фото: spb.sledcom.ru

Темные пятна обнаружили на телах 7-летних братьев-близнецов, которых утром 14 сентября нашли мертвыми в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, накануне около 20:00 дети легли спать. Они не жаловались на самочувствие и, по словам матери, были в хорошем настроении. Около 07:05 женщина пришла разбудить сыновей и обнаружила их холодными, с темными пятнами на теле.

Ранее пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила о возбуждении уголовного дела после смерти двух детей. Прокуратура Невского района города контролирует ход расследования.

Семья, по данным правоохранительных органов, считалась благополучной и материально обеспеченной. Родители и дети жили в собственной трехкомнатной квартире. Братья имели инвалидность и учились в коррекционной школе.

До этого в США задержали супругов, которых обвинили в ненадлежащем обращении с четырьмя детьми. Почти пять лет несовершеннолетние жили в кабине тягача, курсировавшего между Майами и Атлантой, не выходили на улицу, не посещали школу и практически не получали медицинской помощи. Детям приходилось спать на одной койке и недоедать. Мужчину также подозревают в сексуальном насилии над детьми.

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