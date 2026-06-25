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25 июня, 17:40

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NYP: в США трехлетнюю девочку, жившую в мусоре, заели вши

В США трехлетнюю девочку, жившую в мусоре, заели вши

Фото: depositphotos/kwanchaichaiudom

В США трехлетнюю девочку, которая жила в горах мусора, заели вши, передает New York Post.

Во время расследования правоохранители выяснили, что ребенок содержался в квартире, заваленной мусором и отходами. Позднее помещение было признано непригодным для проживания.

По словам следователей, во время осмотра тела девочки нашли многочисленных вшей на голове и лице. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, тяжелое заражение паразитами привело к развитию выраженной анемии, которая в свою очередь вызвала поражение сердца и внутренних органов. Более того, в организме погибшей был выявлен препарат "Клонидин", который применяется для лечения артериальной гипертензии.

Также правоохранители отметили, что у девочки были сильно разрушены зубы, а состояние здоровья свидетельствовало о долгом отсутствии надлежащего ухода. Помимо этого ребенка, в семье воспитывались еще четверо детей. Суд постановил запретить обоим родителям любые контакты с ними до 2038 года.

Установлено, что остальные несовершеннолетние тоже жили в условиях, которые представляют угрозу для их здоровья и безопасности. Родители детей приговорены судом к четырем годам лишения свободы.

Ранее в Соединенных Штатах женщина заморила голодом годовалую дочь. Мать арестовали по обвинению в жестоком обращении с детьми – две ее дочери не посещали врача больше года, а также питались только йогуртом и пюре. В день они получали около 250 калорий.

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