Климатолог Карнаухов: Москву может ожидать повторение жары 2010 года

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Москву может ожидать повторение периода сильной жары 2010 года в случае появления блокирующего антициклона. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ведущего научного сотрудника Пущинского научного центра РАН, климатолога Алексея Карнаухова.

По словам Карнаухова, ближайшая погода в Москве зависит от атмосферных течений – воздушная масса может прийти со стороны Баренцева моря или Средней Азии. Но в случае появления блокирующего антициклона столицу ожидает повторение лета 2010 года, когда температура была выше нормы на 10 градусов и 1,5 месяца не было осадков, что привело к массовым лесным и торфяным пожарам.

Опасность тех пожаров была не только в огне, но и в выделении угарного газа. В 2010 году его концентрация в европейской части страны превышала предельно допустимую норму примерно в 7 раз, то есть всего в 7 раз меньше летальной дозы.



"Если подобная жара повторится, но с аномалией не в 10, а в 15 градусов, и засуха продлится не полтора, а два месяца, последствия могут стать катастрофическими", – предупредил ученый.

В таком случае площадь лесных пожаров составит уже не 2, а 20% от всех лесов, а уровень угарного газа может превысить смертельную отметку. Москва, Тула и Тверь окажутся в зоне отравления, поэтому счет погибших пойдет "не на тысячи, а на миллионы", указал Карнаухов.

Также он обратил внимание на аномальную жару, которая сейчас фиксируется в Европе. По его словам, это очередное проявление глобального потепления. Он напомнил, что глобальная температура растет по экспоненте, то есть скорость этого процесса постоянно увеличивается. Если этого не остановить, то жизнь на Земле станет невозможной.

За весь XX век температура выросла всего на 0,8 градуса, но при сохранении таких же темпов каждую сотню лет температура будет вырастать в 5 раз. Таким образом, в текущем веке рост может составить 4 градуса, а в XXII веке – уже 20 градусов. При такой модели всего через 300 лет нижние слои атмосферы планеты будут нагреваться до 100 градусов – океаны испарятся, и жизнь на планете практически прекратится.

Ранее сообщалось, что изменение климата может повлиять на режим стока Москвы-реки. Однако будущее реки будет зависеть от роста глобальной температуры и того, насколько успешно человечество сможет это ограничить. При этом исчезновение Москвы-реки относится к категории экстремальных прогнозов.

