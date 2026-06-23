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23 июня, 16:03

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"Роскосмос" опубликовал снимок торнадо в Свердловской области

Фото: MAX/"Роскосмос"

В "Роскосмосе" показали снимок торнадо, который прошел в Свердловской области. Фотография опубликована в канале госкорпорации в мессенджере MAX.

"Торнадо, который разрушил ряд домов, повредил автомобили и обесточил город Кушву", – говорится в сообщении.

Съемка велась спутниками "Арктика-М" и "Электро-Л".

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев ранее уточнил, что в Кушве прошел смерч, а не торнадо. По словам специалиста, эти явления схожи, однако торнадо охватывает большую территорию.

Смерч образуется в мощном кучево-дождевом облаке на атмосферном фронте, а торнадо является атмосферным вихрем в виде воронки. Он формируется при особом сочетании климатических условий, характерном больше для США. При этом предугадать смерч заранее невозможно, поскольку это локальное явление.

Смерч обрушился на Свердловскую область 22 июня. В результате в Кушве был введен режим повышенной готовности. За медицинской помощью после смерча обратились 16 человек. Оказались полностью разрушены 32 частных жилых дома, повреждены 25 автомобилей и 15 линий электропередачи.

23 июня в Кушвинском муниципальном округе было восстановлено внешнее электроснабжение. Кроме того, энергетики возобновили подачу электроснабжения по основной сети в Горноуральском и Верхнетуринском округах.

По данным уральского Гидрометцентра, смерч уже рассеялся. Вызвавшее его грозовое облако потеряло активность.

Ураган повредил около 100 домов в Свердловской области

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