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23 июня, 08:12

Происшествия

Число обратившихся за медпомощью после смерча в Кушве выросло до 16

Фото: MAX/МЧС Свердловской области

Количество обратившихся за медицинской помощью после смерча в Кушве Свердловской области увеличилось до 16 человек. В результате стихии оказались полностью разрушены 32 частных жилых дома, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, также пострадали 99 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередач. В настоящее время спасатели продолжают проводить аварийно-восстановительные работы.

Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь местным жителям. Кроме того, развернут пункт временного размещения, рассчитанный на 50 человек.

Как рассказал ТАСС глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин, электроснабжение в городе планируется полностью восстановить до 18:00 по местному времени (16:00 по московскому) 23 июня.

Смерч прошел в Свердловской области в понедельник, 22-го числа. После ЧП в Кушве был введен режим повышенной готовности.

В восстановлении электроснабжения задействованы почти 2 десятка человек, группировка будет усиливаться. Социальные объекты запитывают в приоритетном порядке с помощью генераторов.

Смерч прошел в Свердловской области

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