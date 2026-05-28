Жительница Удмуртии погибла, пытаясь спрятаться в теплице от урагана, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на соцсети председателя правительства региона Романа Ефимова.

Он отметил, что сильнее всего от стихии пострадал Балезинский район. В связи с этим введен режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В поселке Балезино, а также в деревнях Такапи, Кожило и Кестым отключено электричество, из-за чего населенные пункты остались без воды. Бригады из Кеза и Глазова направились туда, чтобы помочь электромонтерам.

Повреждения получили крыши 80 частных и 40 многоквартирных домов, кроме того, повалено более 60 деревьев и несколько столбов. Пострадали соцобъекты, в частности одна из сторон кровли пищеблока в районной больнице.

Ранее климатолог Павел Константинов обратил внимание, что в России стало больше торнадо. В последнее время они появляются в прогнозах погоды, чего до этого не было, и достигают высоких широт. По мнению специалиста, причина этого явления, а также сильных осадков и шквалистого ветра заключается в глобальном изменении климата.

