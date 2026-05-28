Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 10:21

Происшествия

Жительница Удмуртии погибла, пытаясь спрятаться в теплице от урагана

Фото: vk.com/rv.efimov

Жительница Удмуртии погибла, пытаясь спрятаться в теплице от урагана, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на соцсети председателя правительства региона Романа Ефимова.

Он отметил, что сильнее всего от стихии пострадал Балезинский район. В связи с этим введен режим повышенной готовности для сил и средств муниципального звена Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В поселке Балезино, а также в деревнях Такапи, Кожило и Кестым отключено электричество, из-за чего населенные пункты остались без воды. Бригады из Кеза и Глазова направились туда, чтобы помочь электромонтерам.

Повреждения получили крыши 80 частных и 40 многоквартирных домов, кроме того, повалено более 60 деревьев и несколько столбов. Пострадали соцобъекты, в частности одна из сторон кровли пищеблока в районной больнице.

Ранее климатолог Павел Константинов обратил внимание, что в России стало больше торнадо. В последнее время они появляются в прогнозах погоды, чего до этого не было, и достигают высоких широт. По мнению специалиста, причина этого явления, а также сильных осадков и шквалистого ветра заключается в глобальном изменении климата.

Читайте также


происшествияпогодарегионы

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика