Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 19:37

Общество

Москвичей предупредили о росте числа смерчей в ближайшие десятилетия

Фото: РИА Новости/Рамиль Нуриев

Столица в ближайшие десятилетия может столкнуться с увеличением количества экстремальных погодных явлений, в том числе смерчей и ураганов, из-за климатических и урбанистических изменений. Об этом Агентству "Москва" рассказал исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

Ученый объяснил, что высотные здания выступают в качестве искусственных барьеров, перенаправляя и усиливая воздушные потоки. Из-за плотной застройки теплый воздух остается между зданиями, и холодные массы с окраин не могут его вытеснить. Это создает локальные зоны высокого давления, которые могут усиливать грозовые фронты и способствовать формированию смерчей.

Предотвратить смерчи и ураганы могут зеленые насаждения, восстановление естественной гидросети и грамотное проектирование застройки с учетом воздушных потоков, указал собеседник агентства. В качестве примера он привел благоустройство поймы реки Яузы.

"Там удалось не просто создать парковую зону, а частично вернуть территории ее естественные гидрологические функции, что важно для климатической адаптации города. Но единичные проекты не изменят систему – нужны жесткие нормы, обязывающие всех застройщиков работать по этим принципам", – пояснил Родин.

Он предложил ужесточить строительные нормы, обязав застройщиков компенсировать застройку зелеными зонами и проектировать город с учетом воздушных потоков.

Ранее климатолог Павел Константинов обратил внимание, что в России стало больше торнадо. В последнее время они появляются в прогнозах погоды, чего до этого не было, и достигают высоких широт. По мнению специалиста, причина этого явления, а также сильных осадков и шквалистого ветра заключается в глобальном изменении климата.

Синоптик Леус оценил влияние "супер Эль-Ниньо" на климат в Москве

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика