15 мая, 17:10

Климатолог Карнаухов: шопоголики ускоряют глобальное потепление

Чрезмерное потребление товаров, характерное для шопоголиков, существенно влияет на глобальные климатические изменения. Об этом в беседе с "Абзацем" заявил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

Эксперт пояснил, что шопоголики, без меры скупающие абсолютно ненужные им вещи, которые потом часто выбрасываются на свалки, оказывают прямое влияние на климат посредством искусственного увеличения потребления сверх той меры необходимости, которая нужна, – будь то из-за неспособности остановиться или желания повысить свой социальный статус.

По словам климатолога, человечество уже расходует значительно больше энергии и ресурсов, чем требуется для поддержания нормальной жизни. Это приводит к загрязнению окружающей среды и ускорению глобального потепления.

В частности, цивилизация активно сжигает ископаемое топливо, что вызывает выбросы углекислого газа и усиливает парниковый эффект.

"Мы живем в эпоху глобального потепления. Повышение температуры еще не компенсировало рост концентрации углекислого газа. Даже если его уровень не изменится, потепление продолжится", – добавил ученый.

Карнаухов предупредил, что нынешние потребительские привычки людей могут привести к катастрофическим последствиям – Земля может стать похожей на Венеру, где температура на поверхности достигает около 450 градусов.

Ранее психолог Дарья Яушева рассказывала, что шопоголизм – это не просто любовь к покупкам, а компульсивное поведение, которое имеет два ключевых признака: человек перестает контролировать свои желания и получает эмоциональное облегчение от денежных трат.

Причина такого поведения кроется в нейробиологических и психологических механизмах. Мозг реагирует на покупку так же, как на употребление алкоголя или на азартные игры, объясняла врач.

