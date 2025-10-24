Психолог Яушева сравнила шопоголизм с зависимостью от алкоголя

Новые покупки всегда доставляют удовольствие, но когда потребность тратить деньги на ненужные вещи становится неконтролируемой, это может перерасти в шопоголизм. Как распознать в себе эту поведенческую зависимость и бороться с ней, разбиралась Москва 24.

Современная форма зависимости

Шопоголизм – это не просто любовь к покупкам, а компульсивное поведение, которое имеет два ключевых признака: человек перестает контролировать свои желания и получает эмоциональное облегчение от денежных трат, рассказала Москве 24 психолог Дарья Яушева.





Дарья Яушева психолог Ониомания – это современная форма такой зависимости в онлайн-варианте: когда человек часами "бродит" по маркетплейсам, добавляет товары в корзину, испытывает всплеск удовольствия при покупке и быстрое падение настроения после.

Причина такого поведения кроется в нейробиологических и психологических механизмах. Мозг реагирует на покупку так же, как на употребление алкоголя или на азартные игры. В мозге происходят те же процессы, что и при зависимостях: вырабатывается дофамин, возникает всплеск удовольствия и кратковременное облегчение, рассказала психолог.

Покупки становятся своего рода системой вознаграждения, поэтому чем сильнее предвкушение, тем ярче разочарование после приобретения товара, добавила Яушева.





Дарья Яушева психолог Именно поэтому шопоголики часто получают больше удовольствия не от самой вещи, а от процесса выбора, добавления в корзину, ожидания доставки. Когда товар получен, уровень возбуждения падает и возникает пустота, которую хочется снова заполнить.

Шопоголизм часто сопровождается другими расстройствами: часто человек выбирает прогулку по магазинам, чтобы справиться со стрессом и одиночеством. Такому способу справляться с внутренней пустотой особенно подвержены те, кто привык подавлять эмоции. Важно уметь находить поддержку в чем-то кроме быстрых и легких удовольствий в виде покупок, подчеркнула эксперт.

"Алгоритмы маркетплейсов работают по тому же принципу: подкидывают "дофаминовые стимулы": уведомления, скидки, ограниченные предложения, которые создают иллюзию срочности и стимулируют выброс гормона еще до покупки. Это превращает процесс в цикл "ожидание – награда – вина – тревога – новая покупка", – отметила Яушева.

Способы борьбы

Шопоголизм можно выявить с помощью нескольких вопросов. Важно спросить себя: буду ли я пользоваться вещами, которые сейчас покупаю, а также какие чувства вызывает у меня процесс приобретения или отказ. Кроме того, необходимо понимать, какую сумму человек готов потратить, рассказала Москве 24 семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова.

Ярким признаком развившегося шопоголизма служит желание отдавать денег больше, чем можно себе позволить. В этих случаях ради приобретения некоторые прибегают к помощи банков и берут кредиты или оформляют рассрочки.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель Можно определить свою шкалу удовольствий, чтобы понять реакцию на поход в магазин. Она также позволит оценить, на какое время хватает этого удовольствия.

Еще шопоголиком можно назвать того, кто предпочитает проводить свое свободное время на маркетплейсах в качестве развлечений, отметила специалист.

Бороться с такой проблемой позволяет строгое ограничение бюджета на покупки, а также составление конкретного списка необходимых вещей. Важно изучить свои триггеры, заставляющие совершать компульсивные траты, поделилась Стригунова.





Радмила Стригунова семейный и детский психолог, писатель Помогут и технические ограничения. Например, отпишитесь от рекламных рассылок, постарайтесь не заходить в онлайн-магазины без конкретной цели и просто ограничьте время, проведенное в социальных сетях.

Шопинг всегда можно заменить на что-то не менее приятное: прогулка на свежем воздухе, спорт, занятие творчеством или общение с друзьями. По словам специалиста, избавление от подобной зависимости – процесс небыстрый и требующий терпения.

