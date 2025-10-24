Психолог Яушева сравнила шопоголизм с зависимостью от алкоголя

Новые покупки всегда доставляют удовольствие, но когда потребность тратить деньги на ненужные вещи становится неконтролируемой, это может перерасти в шопоголизм. Как распознать в себе эту поведенческую зависимость и бороться с ней, разбиралась Москва 24.
Современная форма зависимости
Шопоголизм – это не просто любовь к покупкам, а компульсивное поведение, которое имеет два ключевых признака: человек перестает контролировать свои желания и получает эмоциональное облегчение от денежных трат, рассказала Москве 24 психолог Дарья Яушева.
Причина такого поведения кроется в нейробиологических и психологических механизмах. Мозг реагирует на покупку так же, как на употребление алкоголя или на азартные игры. В мозге происходят те же процессы, что и при зависимостях: вырабатывается дофамин, возникает всплеск удовольствия и кратковременное облегчение, рассказала психолог.
Покупки становятся своего рода системой вознаграждения, поэтому чем сильнее предвкушение, тем ярче разочарование после приобретения товара, добавила Яушева.
Шопоголизм часто сопровождается другими расстройствами: часто человек выбирает прогулку по магазинам, чтобы справиться со стрессом и одиночеством. Такому способу справляться с внутренней пустотой особенно подвержены те, кто привык подавлять эмоции. Важно уметь находить поддержку в чем-то кроме быстрых и легких удовольствий в виде покупок, подчеркнула эксперт.
"Алгоритмы маркетплейсов работают по тому же принципу: подкидывают "дофаминовые стимулы": уведомления, скидки, ограниченные предложения, которые создают иллюзию срочности и стимулируют выброс гормона еще до покупки. Это превращает процесс в цикл "ожидание – награда – вина – тревога – новая покупка", – отметила Яушева.
Способы борьбы
Шопоголизм можно выявить с помощью нескольких вопросов. Важно спросить себя: буду ли я пользоваться вещами, которые сейчас покупаю, а также какие чувства вызывает у меня процесс приобретения или отказ. Кроме того, необходимо понимать, какую сумму человек готов потратить, рассказала Москве 24 семейный и детский психолог, писатель Радмила Стригунова.
Ярким признаком развившегося шопоголизма служит желание отдавать денег больше, чем можно себе позволить. В этих случаях ради приобретения некоторые прибегают к помощи банков и берут кредиты или оформляют рассрочки.
Еще шопоголиком можно назвать того, кто предпочитает проводить свое свободное время на маркетплейсах в качестве развлечений, отметила специалист.
Бороться с такой проблемой позволяет строгое ограничение бюджета на покупки, а также составление конкретного списка необходимых вещей. Важно изучить свои триггеры, заставляющие совершать компульсивные траты, поделилась Стригунова.
Шопинг всегда можно заменить на что-то не менее приятное: прогулка на свежем воздухе, спорт, занятие творчеством или общение с друзьями. По словам специалиста, избавление от подобной зависимости – процесс небыстрый и требующий терпения.