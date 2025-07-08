Финконсультант Тюрнева объяснила, как распределить траты в отпуске

Большинство жителей России тратят в отпуске от 50 до 100 тысяч рублей, выяснили аналитики. Как грамотно спланировать свой бюджет для поездки, расскажет Москва 24.

Кафе, жилье и шопинг

Расходы 38% россиян в период летнего отпуска варьируются в пределах от 50 до 100 тысяч рублей на одного человека. У четверти уходит около 50 тысяч, а у каждого пятого – от 100 до 200 тысяч. Еще 11% оценили издержки в 200–300 тысяч рублей, тогда как 3% – в 300–500 тысяч. Оставшийся 1% назвал сумму от 500 тысяч до миллиона или больше, сообщили РИА Новости со ссылкой на сервис по поиску работы.

В основном деньги идут на оплату кафе и ресторанов, а также съемного жилья, экскурсий и шопинга. Реже средства нужны для спа-процедур и аренды транспорта, показал опрос.

Чаще всего опрошенные предпочитают копить на отдых заранее. Например, 24% приступают к этому за 1–3 месяца, для 25% достаточно 3–6 месяцев, а 12% требуется не менее полугода. В свою очередь, 20% начинают откладывать на будущий отпуск сразу после того, как возвращаются из предыдущего. Наконец 19% вовсе могут позволить себе не делать сбережений.

Между тем самым популярным направлением для поездок внутри страны является Краснодарский край. Бронирования на курорт на нынешнее лето сделали 42% граждан, отмечала пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование одного из операторов в апреле 2025 года.

По данным объединения, также востребованы оказались путешествия в Санкт-Петербург и Москву: туда собирались отправиться 30 и 20% опрошенных соответственно.

Лидером для заграничного туризма стала Турция, куда приобрели поездки 73%. Плюс спросом пользуется Египет (13%) и ОАЭ (6%), заключили в ассоциации.

Расчеты и экономия

Начать денежное планирование отпуска нужно с определения затрат, исходя из направления и длительности предстоящей поездки, а также желаемого уровня комфорта. Об этом Москве 24 рассказала финансовый консультант Анна Тюрнева.

"Например, у нас есть семья с доходом 180 тысяч рублей в месяц. Цель – 10-дневное путешествие за 270 тысяч через 10 месяцев. Чтобы понять, сколько откладывать, делим сумму, которую нужно внести, на количество месяцев до отъезда. Соответственно, желательный взнос в данном случае – 27 тысяч рублей ежемесячно. Таким образом, всего 15% от общего заработка создают "фонд оплаты", – отметила эксперт.

Не менее важно распределить бюджет по категориям. Как пояснила Тюрнева, ориентировочная структура расходов может выглядеть следующим образом:



50% – транспорт и проживание;

25% – еда и местные расходы;

15% – развлечения и экскурсии;

10% – непредвиденные расходы.

Дополнительно учитывать при расчетах рекомендуется "невидимые" издержки, указала консультант. При отдыхе за границей, например, речь пойдет о страховке, мобильной связи при роуминге, визовых сборах, сувенирах и перевесе по багажу. Плюс стоит заложить еще 10% на резерв: это спасет от курсовых колебаний при обмене валюты, добавила Тюрнева.



Анна Тюрнева финансовый консультант Для комфортного накопления оптимально использовать автоматический перевод денег с зарплатного счета на накопительный банковский с капитализацией процентов. Так нужная сумма соберется быстрее. Тем более что банки сейчас предлагают интересные ставки по вкладам.

"Чтобы не потратить средства в первые дни, разбейте весь бюджет на количество дней отпуска. Например, лимит 10 тысяч рублей в день вместо абстрактных 100 тысяч на все путешествие", – посоветовала эксперт.

При этом на потенциальных расходах возможно сэкономить. По словам Тюрневой, цена снизится за счет раннего бронирования (оптимально – за 4–8 месяцев) и гибкого подхода к датам поездки (например, в "бархатный сезон" в мае или сентябре).

"Не лишним будет поиграть с маршрутом. Иногда перелет с пересадкой или вылет из соседнего города экономит заметную сумму", – заметила консультант.

Уменьшить траты получится и за счет следования местному укладу жизни. Как пояснила эксперт, это подразумевает посещение локальных кафе и ресторанов, проезд на общественном транспорте и покупку экскурсий от гидов, представленных в регионе.

Наконец поможет использование кешбэка и бонусов от банков. Нередко при оплате билетов, отелей и туров часть потраченного возвращается, резюмировала Тюрнева.