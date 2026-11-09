Экономист Сафонов назвал трудности при создании системы поддержки родителей-одиночек в РФ

В Госдуме предложили создать федеральную систему поддержки одиноких родителей. Что может войти в программу и есть ли в ней острая необходимость, разбиралась Москва 24.

Всесторонняя поддержка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила о необходимости создать в России федеральную систему поддержки одиноких родителей в финансовом, психологическом и бытовом плане.





Мария Воропаева вице-спикер Госдумы Важно оказывать помощь не только одиноким матерям, но и одиноким отцам. Здесь должна быть выстроена такая программа, большая система поддержки, которая касается и финансовой поддержки, об этом тоже нужно говорить.

По мнению Воропаевой, важной частью системы должны стать услуги социальных нянь, которые могут присматривать за детьми в течение нескольких часов.

При этом парламентарий напомнила, что отдельные меры поддержки таких родителей уже действуют в регионах. В частности, им помогают с устройством ребенка в детские сады, поиском работы и выходом из трудной жизненной ситуации с помощью социального контракта.



Ранее депутат заявила ТАСС, что в стране насчитывается более 1,2 миллиона отцов-одиночек и около 4,8 миллиона одиноких матерей.

В Госдуме регулярно возникают инициативы, направленные на помощь семьям с детьми. В частности, ранее в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о введении социального налогового вычета за услуги нянь. Меру хотя распространить на ребенка, который не достиг трехлетнего возраста на дату оплаты услуги. Инициатива поддержит семьи с детьми раннего возраста, частично возместит их траты и повысит доступность оплачиваемого присмотра, объяснили авторы идеи.

Откуда финансирование?

В России на сегодняшний день достаточно системный подход к обеспечению малоимущих семей с детьми. Таким мнением с Москвой 24 поделилась первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Вопрос не в том, один родитель или нет. К примеру, многодетная полная семья может испытывать трудности, а одинокая мама – занимать хорошую должность и получать высокую зарплату. Поэтому подход общий: независимо от того, полная семья или нет, если есть нуждаемость, она подходит под эти критерии, то получает соответствующие выплаты", – рассказала депутат.

Также Бессараб напомнила о мерах поддержки, предусмотренных в том числе для одиноких родителей с детьми. Например, трудовое законодательство содержит ряд норм: нельзя направить такого сотрудника в командировку без его согласия, привлечь к сверхурочным работам или ночной смене.

"Понимаем, с чем это связано: ребенка не с кем оставить. Поэтому ряд социальных гарантий и льгот уже предусмотрен", – уточнила Бессараб.





Светлана Бессараб первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Что касается психологической помощи – здесь нужно более подробно рассматривать вопрос. На мой взгляд, сегодня подобная поддержка в России недостаточна. Мы только начинаем заниматься помощью такого рода участникам СВО.

По ее словам, есть разного рода проблемы, выделять их только по социальной категории смысла не имеет. Женщина с ребенком менее одинока, чем та, которая не может найти свою вторую половинку или ей фактически не с кем общаться, убеждена Бессараб.

При этом профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал Москве 24, что такая программа вряд ли будет создана в ближайшее время, потому что нужно найти источник финансирования. В пример того, как может быть организовано наполнение подобного фонда, он привел систему дополнительного страхования.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ За рубежом есть такие аналоги – например, страхование на случай долгосрочного ухода. Там оно касается лиц, которые потеряли возможность самостоятельно себя обслуживать, получили инвалидность или имеют серьезные хронические заболевания, а ближайших родственников нет, либо они не могут присматривать за человеком.

Сафонов назвал предложенные меры поддержки хорошей идеей, однако экономической основы для ее воплощения на данный момент нет. Есть шанс, что к ней вернутся, когда финансовая обстановка будет более стабильной и благоприятной, резюмировал эксперт.

