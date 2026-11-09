Экономист Сафонов назвал трудности при создании системы поддержки родителей-одиночек в РФ

В Госдуме предложили создать федеральную систему поддержки одиноких родителей. Что может войти в программу и есть ли в ней острая необходимость, разбиралась Москва 24.
Всесторонняя поддержка
Вице-спикер Госдумы Мария Воропаева заявила о необходимости создать в России федеральную систему поддержки одиноких родителей в финансовом, психологическом и бытовом плане.
По мнению Воропаевой, важной частью системы должны стать услуги социальных нянь, которые могут присматривать за детьми в течение нескольких часов.
При этом парламентарий напомнила, что отдельные меры поддержки таких родителей уже действуют в регионах. В частности, им помогают с устройством ребенка в детские сады, поиском работы и выходом из трудной жизненной ситуации с помощью социального контракта.
Ранее депутат заявила ТАСС, что в стране насчитывается более 1,2 миллиона отцов-одиночек и около 4,8 миллиона одиноких матерей.
В Госдуме регулярно возникают инициативы, направленные на помощь семьям с детьми. В частности, ранее в нижнюю палату парламента был внесен законопроект о введении социального налогового вычета за услуги нянь. Меру хотя распространить на ребенка, который не достиг трехлетнего возраста на дату оплаты услуги. Инициатива поддержит семьи с детьми раннего возраста, частично возместит их траты и повысит доступность оплачиваемого присмотра, объяснили авторы идеи.
Откуда финансирование?
В России на сегодняшний день достаточно системный подход к обеспечению малоимущих семей с детьми. Таким мнением с Москвой 24 поделилась первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Вопрос не в том, один родитель или нет. К примеру, многодетная полная семья может испытывать трудности, а одинокая мама – занимать хорошую должность и получать высокую зарплату. Поэтому подход общий: независимо от того, полная семья или нет, если есть нуждаемость, она подходит под эти критерии, то получает соответствующие выплаты", – рассказала депутат.
Также Бессараб напомнила о мерах поддержки, предусмотренных в том числе для одиноких родителей с детьми. Например, трудовое законодательство содержит ряд норм: нельзя направить такого сотрудника в командировку без его согласия, привлечь к сверхурочным работам или ночной смене.
"Понимаем, с чем это связано: ребенка не с кем оставить. Поэтому ряд социальных гарантий и льгот уже предусмотрен", – уточнила Бессараб.
По ее словам, есть разного рода проблемы, выделять их только по социальной категории смысла не имеет. Женщина с ребенком менее одинока, чем та, которая не может найти свою вторую половинку или ей фактически не с кем общаться, убеждена Бессараб.
При этом профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал Москве 24, что такая программа вряд ли будет создана в ближайшее время, потому что нужно найти источник финансирования. В пример того, как может быть организовано наполнение подобного фонда, он привел систему дополнительного страхования.
Сафонов назвал предложенные меры поддержки хорошей идеей, однако экономической основы для ее воплощения на данный момент нет. Есть шанс, что к ней вернутся, когда финансовая обстановка будет более стабильной и благоприятной, резюмировал эксперт.