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03 ноября, 12:31

Политика

В Госдуму внесен проект о введении налогового вычета за услуги нянь

Фото: 123RF.com/milkos

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" внесли на рассмотрение палаты законопроект о введении социального налогового вычета за услуги нянь для детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива предполагает дополнение статьи 219 Налогового кодекса России новым подпунктом, который предусматривает вычет по расходам на услуги по присмотру и уходу за детьми налогоплательщика, в том числе усыновленными, в возрасте до трех лет.

Вычет будет предоставляться только в отношении ребенка, не достигшего трех лет на дату оплаты услуг. При этом услуги должны быть оказаны организацией, индивидуальным предпринимателем либо самозанятым гражданином, осуществляющими деятельность по присмотру и уходу за детьми.

Право на вычет потребуется подтвердить документами о рождении или усыновлении ребенка и его возрасте, а также сведениями о фактических тратах. При этом вычет не будет применяться в отношении расходов, оплаченных за счет средств работодателей, иных лиц, бюджетов бюджетной системы РФ, материнского капитала, социальных сертификатов, субсидий или иных мер государственной или муниципальной поддержки.

Авторы инициативы рассчитывают, что принятие проекта поддержит семьи с детьми раннего возраста, частично компенсирует расходы на легально оказываемые услуги няни и повысит доступность оплачиваемого присмотра.

Кроме того, по мнению парламентариев, это создаст стимул для официального оформления таких услуг и облегчит родителям возвращение к работе без снижения безопасности и качества ухода за ребенком.

Ранее в ГД предложили запустить на портале "Госуслуги" сервис безопасного найма няни. Ожидается, что после идентификации сторон через ЕСИА кандидат с собственного согласия сможет предоставить родителям проверяемые сведения о личности, электронную справку МВД, документы об образовании, профессиональной подготовке и освоении навыков первой помощи.

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