Сергей Собянин подвел итоги благоустройства в центре Москвы

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

В 2026 году в центре Москвы обновили несколько скверов и общественных пространств, а также благоустроили дворы. Об этом сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

В Мещанском районе привели в порядок Екатерининский сквер. Работы здесь не проводили около 20 лет – с момента установки памятника воинам, защищавшим свободу в борьбе с фашизмом. При благоустройстве сохранили прежнюю планировку, отремонтировали дорожки и бордюры, обновили газон и установили вдоль прогулочных маршрутов скамейки, которые сочетаются с чугунными ограждениями.

Еще один сквер обновили в Тверском районе, неподалеку от станции метро "Достоевская". В Ново-Екатерининском сквере отремонтировали пешеходные дорожки и аллеи, а на центральной площади оборудовали зону отдыха с парковыми качелями и скамейками. Также привели в порядок детскую площадку.

В Замоскворечье комплексные работы провели во дворе домов 7, строении 1, 9 и 11 в Озерковском переулке. Благодаря присоединению соседнего неиспользуемого участка проектировщикам удалось расширить пространство и создать досуговую зону для жителей разных возрастов.

Для детей установили тематический игровой комплекс с качелями, балансирами и гамаками. Любители спорта получили воркаут-площадку с тренажерами и универсальную коробку для футбола и баскетбола. Зимой ее планируют заливать под каток. Кроме того, под газоном проложили систему автоматического полива и обновили покрытие проезжей части.

В Таганском районе благоустроили квартал на Гончарной улице. Там отремонтировали подпорные стены, изменили зонирование территории, заменили опоры освещения, уложили новый асфальт и обновили газон. Также оборудовали детские площадки для малышей и детей постарше, а для занятий спортом создали несколько зон, в том числе площадку для настольного тенниса.

В Басманном районе обновили сквер "Немецкий рынок". До этого на его месте находился обычный пешеходный проход, а теперь обустроили пространство для прогулок и отдыха. Здесь появилась игровая зона с травмобезопасным покрытием и конструкциями для лазания, а также два спортивных кластера с воркаут-площадкой и уличными тренажерами. Для владельцев собак оборудовали отдельную площадку для выгула и дрессировки.

Ранее по городской программе благоустройства на 2026 год обновили Малый Калитниковский проезд в Таганском районе. Работы охватили более 9,7 тысячи квадратных метров.

На проезжей части площадью свыше 3,6 тысячи "квадратов" сняли старое асфальтовое покрытие, подготовили основание и уложили новый асфальт, привели в порядок тротуары, поставили опоры освещения, а в финале нанесли разметку и разместили знаки.