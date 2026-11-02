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02 ноября, 07:37

Город

Проезд от Новорогожской до Рабочей улицы благоустроили в центре Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В Таганском районе Москвы завершили благоустройство проезда от Новорогожской до Рабочей улицы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства, передает портал мэра и правительства столицы.

Кроме того, специалисты привели в порядок территорию рядом с Сосинской улицей. Площадь благоустройства превысила 6,4 тысячи квадратных метров.

В ходе работ сняли старое покрытие, подготовили основание и уложили новый асфальт. Одновременно привели в порядок тротуары: ими теперь удобнее пользоваться всем, включая маломобильных граждан.

На участке установили фонари, в том числе с направленным светом. Контрастное освещение делает пешеходов на переходах заметнее для водителей в темное время и при плохой погоде. В завершение нанесли разметку и восстановили газоны вдоль проезда и прилегающей улицы. Работы выполнены в срок.

Ранее на юго-востоке Москвы было завершено комплексное благоустройство Батюнинского проезда. В ходе работ дорожники уложили новый асфальт площадью около 30,8 тысячи квадратных метров и заменили покрытие тротуаров на площади порядка 9,8 тысячи "квадратов".

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