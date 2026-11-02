Более 30 БПЛА уничтожили ночью над Ростовской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Свыше 30 беспилотников уничтожили минувшей ночью над Ростовской областью. Воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском и шести районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его данным, аппараты сбили в Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Верхнедонском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.

Также в ночь на 2 ноября более 20 беспилотников уничтожили над Воронежем и восемью районами области. Обломки БПЛА повредили фасады и остекление двух частных домов.

Кроме того, три беспилотника сбили минувшей ночью в Тульской области. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавших и повреждений зданий или инфраструктуры не зафиксировано.