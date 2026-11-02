Столичных водителей предупредили о тумане с видимостью 200–700 метров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туман с видимостью от 200 до 700 метров ожидается в Москве со второй половины дня 2 ноября и до 09:00 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В связи с прогнозами автомобилистов попросили быть предельно осторожными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Из-за тумана в столице объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 2 ноября до 10:00 3 ноября.

Кроме того, предстоящей ночью в столичный регион придет похолодание. В Москве минимальная температура воздуха будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, а в Московской области – от минус 2 до плюс 3 градусов.