Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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02 ноября, 12:15

Общество

Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в столичном регионе в ночь на 3 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Похолодание до минус 2 градусов прогнозируется в столичном регионе предстоящей ночью, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

В Москве минимальная температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, а в регионе – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ночью в столице ожидается облачная погода без осадков, местами возможен туман.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве начинается период предзимья. По его прогнозу, 3 ноября в столице может выпасть первый мокрый снег, а 4 ноября ожидаются кратковременные снегопады и появление временного снежного покрова высотой около 1 сантиметра.

В ночь на 5 ноября синоптик предупредил о слабых заморозках и гололедице, а 6 ноября – о продолжении осадков.

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