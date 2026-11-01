"Предзимье" начнется в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Период "предзимья" начнется в Москве на следующей неделе. Во вторник, 3 ноября, может выпасть первый в сезоне мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, 3 ноября погоду определит холодный атмосферный фронт: небо станет еще более пасмурным, местами пройдут небольшие осадки смешанного типа. Синоптик также не исключил очагов тумана. Под утро температура составит от минус 2 до плюс 1 градуса, днем будет не выше плюс 2 – плюс 5 градусов.

В среду, 4 ноября, оказавшись в тылу циклона, город ждет пасмурная погода и кратковременный снег. Температура в течение суток будет колебаться от 0 до плюс 3 градусов, местами появится временный снежный покров высотой около 1 сантиметра, который продержится до конца недели.

В ночь на четверг, 5 ноября, ожидаются слабые заморозки и гололедица, днем пройдет теплый фронт с небольшими осадками и температурой плюс 2–плюс 5 градусов. В пятницу, 6-го числа, осадки продолжатся.

Тем временем минувший октябрь в Москве занял второе место по теплу за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура месяца составила 9,1 градуса. Однако октябрь 2026 года уступил рекорду октября 2020 года всего 0,1 градуса. При этом месяц оказался на 3,3 градуса теплее климатической нормы.

